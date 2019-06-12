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Авторы мини-сериала «Чернобыль» могут снять еще один эпизод, сообщает пресс-служба Управления туризма и промоций КГГА.

«Интересный факт, о котором мы также узнали на пресс-туре в Чернобыльскую зону от Сергея Мирного (командира радиационной разведки, участвовавшего в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС), создатели мини-сериала «Чернобыль» обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять эпизод 6», - говорится в сообщении.

Так, в шестой серии планируется показать, как выглядит АЭС и зона отчуждения спустя 30+ лет после катастрофы.

Кроме того, HBO может дополнительно записать интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

Напомним, мини-сериал «Чернобыль», стартовавший в начале мая 2019, возглавил рейтинг сериалов всех времен, обойдя «Игру престолов» на ресурсе IMDB. 
ForUm

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