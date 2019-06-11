также в разделеПроисшествия
Пожар в одесской психбольнице квалифицировали как умышленное убийство 50
Оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции 15
В результате пожара в одесской психбольнице погибли 6 человек 35
В Одессе автомойщик погиб, разбившись на угнанном «Лексусе» 54
Задержан наркоторговец, сбывавший кокаин в зону ООС 51
В Харькове оборвался канатный мост с людьми 90
Полицейскому, который сбил ребенка на «зебре», избрана мера пресечения 23
В Днипре при загадочных обстоятельствах погиб полицейский 54
На Ривненщине «заминировали» университет и атомную станцию 40
Во львовском ресторане массово отравились люди 34
Обыски у крымских татар: у женщины начались преждевременные роды 108
Во Львове «заминировали» более 10 объектов 23
В Черноморске один ВАЗ подрезал, а другой протаранил авто полиции 17
Чиновник Сумского облсовета погиб в ДТП 27
На Херсонщине пенсионер застрелил супругов 46
Оккупанты проводят очередные обыски в Крыму 71
ООС: Военные уничтожили технику и ранили 10 боевиков 33
Утечка химикатов: В Белой Церкви и Умани приостановлена подача воды 102

Сегодня, 11 июня, по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.

В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

Все изъятое направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги