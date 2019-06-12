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Распространенная в СМИ информация о намерениях построить на Троещине (Деснянский район Киева) мусоросжигательный завод – не соответствует действительности, заявили в КГГА.

«Киев готовит собственный региональный план управления отходами, который станет комплементарным Национальной стратегии обращения с отходами. Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки», - сообщили власти столицы.

Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование. Однако территории у ТЭЦ-6, которая находится на Троещине, среди отобранных участков нет.

Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения, как от устаревшей и экологически опасной.

«В октябре 2017 была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 – Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, Киев готовит собственный региональный план управления отходами. Это комплексный документ, который согласовывается с Минрегионом и Минприроды», - отметил Пантелеев.
ForUm

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