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В результате российского авиаудара в Сирии погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.

«По меньшей мере 25 человек погибли в результате воздушной бомбардировки, осуществленной российскими боевиками в регионе Идлиб», - говорится в сообщении.

Как отмечается, атаке подверглось мирное поселение Джабал в провинции Идлиб. На месте происшествия выявлены 13 тел, среди них женщины и дети.

Кроме того, российские самолеты совершили налет на Хан-Шейхун, Кфар-Батих и несколько других сел, где в результате атаки погибли еще 12 мирных жителей.

По данным спасателей, российские авиаудары направлены в том числе и на то, чтобы подавить мирных жителей в оппозиционных районах. За прошедшие шесть недель, с начала активизации российских военных в апреле, в Сирии убиты более 1500 человек, по меньшей мере половина из которых - гражданское население.

Россия и сирийская армия отрицают обвинения в неизбирательных бомбардировках гражданских районов, утверждая, что борются с исламистскими боевиками.
ForUm

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