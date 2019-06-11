В Киеве за пять месяцев 2019 года зарегистрировано 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 830 с пострадавшими, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

По данным правоохранителей, чаще всего ДТП случаются по пятницам, в период с 17:00 до 18:00. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города.

По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на транспортное средство, которое стоит и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%.

Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления в состоянии опьянения и нарушения правил проезда перекрестков.