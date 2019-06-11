Министерство обороны Украины в 2019 году не заключало контракты на изготовление танков БМ «Оплот», сообщили в ведомстве в ответ на запрос проекта Радио Свобода Донбас.Реалии.

Как отметили в Минобороны, причиной этого являются российские детали в боевой машине, которые до сих пор не удалось заменить украинскими или иностранными аналогами.

«Причиной указанного стало поступление информации от государственного концерна «Укроборонпром» о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на момент разработки указанного танка изготовлялись в Российской Федерации», - говорится в ответе Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, чтобы провести импортозамещение российских составляющих, уже началась специальная исследовательская работа. Соответствующее техническое задание выдали Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова, впрочем, процесс еще не закончен.

Два года назад тогдашний Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что танки «Оплот» поступят в ВСУ в 2017 году. БМ «Оплот» был принят на вооружение в 2009 году, но до подразделений ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.

Государственный оборонный заказ на 2018 год предусматривал приобретение минимум 10 танков «Оплот» для армии.