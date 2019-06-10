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Официальное издание Верховной Рады газета «Голос Украины» заявляет, что никогда не разделяла и не будет разделять позиции относительно предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности.

Соответствующее заявление редакция распространила в связи с размещением собственным корреспондентом газеты «Голос Украины» в Черниговской области Василием Чепурным в своем аккаунте на Facebook частного мнения относительно определенных событий и своего личного отношения к отдельным людям.

«В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, нераспространения информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможность распространения информации, дискриминирующей любого человека в связи с его полом, языком, расой, религией, национальным, региональным или социальным происхождением или политическими пристрастиями.

«Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой «Голоса Украины», - говорится в сообщении.

Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения. По инициативе редакции в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено создание в качестве приложений к «Голосу Украины» изданий национальных меньшинств польского, венгерского, крымскотатарского, еврейского, армянского, болгарского.

В то же время заявляем, что редакция газеты «Голос Украины» не осуществляет контроль за частной жизнью своих сотрудников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий.

«Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности», - резюмировали в издании.

Напомним, журналист «Голоса Украины» назвал Зеленского «евреем-клоуном», а кандидата в депутаты Жана Беленюка – «негром».
ForUm

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