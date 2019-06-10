также в разделеПроисшествия
В Черноморске один ВАЗ подрезал, а другой протаранил авто полиции 7
Чиновник Сумского облсовета погиб в ДТП 11
На Херсонщине пенсионер застрелил супругов 33
Оккупанты проводят очередные обыски в Крыму 53
ООС: Военные уничтожили технику и ранили 10 боевиков 28
Утечка химикатов: В Белой Церкви и Умани приостановлена подача воды 97
В Бангладеш задержали шестерых украинцев 36
По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство 50
Возле Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку 74
Разведение сил на Донбассе сорвано 74
В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина 83
Подтопленными в Херсонской области остаются 60 участков 21
Появилось видео наезда на ребенка в Конотопе 70
Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый 22
В Харькове неизвестные избили журналиста 49
На шахте в Кривом Роге погиб рабочий 24
В Херсонской области остаются подтопленными десятки дворов 47
В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня 1482

Полицейские проверяют сообщение о заминировании более десятка объектов во Львове.

По данным облполиции, сообщение о заминировании гостиниц, медицинских учреждений, торгово-развлекательных центров, вокзала и аэропорта поступило сегодня, 10 июня, на электронную почту полиции.

По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1061 грн.
14
Теги