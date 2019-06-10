Полицейские проверяют сообщение о заминировании более десятка объектов во Львове.
По данным облполиции, сообщение о заминировании гостиниц, медицинских учреждений, торгово-развлекательных центров, вокзала и аэропорта поступило сегодня, 10 июня, на электронную почту полиции.
По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории.
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