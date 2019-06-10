Правоохранители задержали наркоторговца, который сбывал кокаин в зону проведения ООС и в Киеве.

По данным столичного главка, злоумышленник продавал запрещенное вещество через курьеров.

Правоохранители задержали фигуранта в своем автомобиле при попытке сбыта наркотиков. В ходе проведения обыска в салоне злоумышленник выбросил из транспортного средства пакет с 200 граммами порошкообразного вещества белого цвета. Проведенный специалистом Службы безопасности Украины экспресс-анализ подтвердил, что изъятое вещество – кокаин.

Установлено, что злоумышленник – 45-летний уроженец Донецка, который переправлял наркотики в Украину из стран Европы и через сеть курьеров распространял их на территории столичного региона и зоны ООС. Стоимость изъятого кокаина по ценам «черного» рынка составляет 10 тыс. долларов.

Наркоделец задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других участников преступной группы.