также в разделеПроисшествия
В Харькове оборвался канатный мост с людьми 35
Полицейскому, который сбил ребенка на «зебре», избрана мера пресечения 15
В Днипре при загадочных обстоятельствах погиб полицейский 31
На Ривненщине «заминировали» университет и атомную станцию 36
Во львовском ресторане массово отравились люди 31
Обыски у крымских татар: у женщины начались преждевременные роды 20
Во Львове «заминировали» более 10 объектов 18
В Черноморске один ВАЗ подрезал, а другой протаранил авто полиции 14
Чиновник Сумского облсовета погиб в ДТП 27
На Херсонщине пенсионер застрелил супругов 42
Оккупанты проводят очередные обыски в Крыму 69
ООС: Военные уничтожили технику и ранили 10 боевиков 29
Утечка химикатов: В Белой Церкви и Умани приостановлена подача воды 101
В Бангладеш задержали шестерых украинцев 44
По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство 54
Возле Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку 75
Разведение сил на Донбассе сорвано 77
В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина 84

Правоохранители задержали наркоторговца, который сбывал кокаин в зону проведения ООС и в Киеве.

По данным столичного главка, злоумышленник продавал запрещенное вещество через курьеров.  

Правоохранители задержали фигуранта в своем автомобиле при попытке сбыта наркотиков. В ходе проведения обыска в салоне злоумышленник выбросил из транспортного средства пакет с 200 граммами порошкообразного вещества белого цвета. Проведенный специалистом Службы безопасности Украины экспресс-анализ подтвердил, что изъятое вещество – кокаин.

Установлено, что злоумышленник – 45-летний уроженец Донецка, который переправлял наркотики в Украину из стран Европы и через сеть курьеров распространял их на территории столичного региона и зоны ООС. Стоимость изъятого кокаина по ценам «черного» рынка составляет 10 тыс. долларов.

Наркоделец задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других участников преступной группы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2640 грн.
11
Теги