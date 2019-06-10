Разведение сил и средств украинской армии и вооруженных формирований боевиков в районе станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, сообщает командование операции Объединенных сил.

«В результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных минского договоренностям, по разведению сил и средств на участке «Станица Луганская», - говорится в сообщении.

В частности, начиная с 7 июня 2019, со стороны российских оккупационных войск произошли обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019.

В ООС отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.