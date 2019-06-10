В Черноморске произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции.

По данным одесского облглавка, группа реагирования патрульной полиции проверяла документы водителя ВАЗ, который подрезал их автомобиль.

На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел другой ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения.

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Виновник ДТП в отделе полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови. Решается вопрос о правовой квалификации события.

По данному факту Черноморским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейский находится в медицинском учреждении. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.