Тест арестованного журналиста российского онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздравсоцразвития России Евгений Брюн, сообщает Радио Свобода.

Он уточнил, что исследования проводились в химико-токсикологической лаборатории несколькими методами. По словам Брюна, для установления факта употребления наркотиков применяются две системы оценки: клиническая оценка и двухэтапные лабораторные исследования. На первом этапе проводятся экспресс-тесты, если они «что-то проявляют», то после этого материалы передают в химико-токсикологическоую лабораторию.

Брюн отметил, что результаты такого анализа имеют юридическую силу.

Кроме того, химики провели анализы веществ, якобы найденных в рюкзаке и квартире Голунова. Это оказались кокаин и производные N-метилефедрона.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Он настаивает, что «найденные» у него наркотические вещества ему подбросили. Впоследствии суд отправил журналиста под домашний арест.

В его защиту выступили другие журналисты, гражданские активисты и правозащитники. В ряде городов России и за рубежом состоялись пикеты и другие акции с требованием освободить Голунова.

Журналист известен рядом расследований о коррупционных действиях власти Москвы.