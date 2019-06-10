также в разделеМир
Власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля, чтобы избежать наплыва туристов 9
Генсек Совета Европы поддержал новую власть Молдовы 54
На выборах в Казахстане задержали около ста протестующих 37
Временно исполняющий обязанности президента Молдовы назначил дату досрочных выборов 51
Большинство акционеров Facebook выступили за отставку Цукерберга 31
Журналист Медузы Голунов более года получал угрозы 37
Кандидат на пост премьера Британии Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС за Brexit 27
Обострение в Сирии: за двое суток погибли 170 человек 50
В Молдове избрали нового премьера, суд признал это неконституционным 65
С Эвереста спустили 11 тонн мусора 19
В Казахстане начались выборы президента 231
В Молдове избран спикер парламента 60
Президент Додон отказался распустить парламент Молдовы 52
В Пакистане произошел взрыв: есть погибшие военные 18
Поставки российских С-400 в Турцию начнутся через два месяца 29
Евросоюз ужесточает правила депортации беженцев 29
США объявили новые санкции против Ирана 29
В РФ задержали известного журналиста-расследователя 105

Тест арестованного журналиста российского онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздравсоцразвития России Евгений Брюн, сообщает Радио Свобода.

Он уточнил, что исследования проводились в химико-токсикологической лаборатории несколькими методами. По словам Брюна, для установления факта употребления наркотиков применяются две системы оценки: клиническая оценка и двухэтапные лабораторные исследования. На первом этапе проводятся экспресс-тесты, если они «что-то проявляют», то после этого материалы передают в химико-токсикологическоую лабораторию.

Брюн отметил, что результаты такого анализа имеют юридическую силу.

Кроме того, химики провели анализы веществ, якобы найденных в рюкзаке и квартире Голунова. Это оказались кокаин и производные N-метилефедрона.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Он настаивает, что «найденные» у него наркотические вещества ему подбросили. Впоследствии суд отправил журналиста под домашний арест.

В его защиту выступили другие журналисты, гражданские активисты и правозащитники. В ряде городов России и за рубежом состоялись пикеты и другие акции с требованием освободить Голунова.

Журналист известен рядом расследований о коррупционных действиях власти Москвы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1428 грн.
17
Теги