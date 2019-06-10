В Каланчацком районе 66-летний пенсионер в ходе употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры застрелил мужчину с женщиной.
Как сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, трагедия произошла вечером 8 июня.
В дежурную часть Каланчацкого отделения полиции позвонила жительница райцентра. Она сообщила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего гражданина и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания. Следственно-оперативная группа обнаружила подозреваемого по месту его проживания в нетрезвом состоянии.
Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Пенсионер рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.
Как сообщил руководитель следствия районного отделения полиции Антон Кучеренко, ружье, зарегистрированное в установленном порядке, изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.
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