Ультрафиолет способствует образованию морщин, сухости кожи и появлению ожогов и рака, поэтому с солнцем лучше быть очень осторожным.

«Жара – не время загорать. А самое время есть овощи и фрукты и пользоваться солнцезащитными средствами», - написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что загар – это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Для этого специальные клетки – меланоциты, синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже. Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа, «к которой загар не липнет», как можно раньше прекратите попытки стать бронзовыми.

Ультрафиолет вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому – агрессивную опухоль, склонную к метастазам.

Кроме этого, ультрафиолет буквально сушит кожу. Этот процесс называется фотостарение. Ультрафиолет активирует ферменты, разрушающие компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, поэтому новые молекулы межклеточного матрикса не образуются. Вот почему так трудно увлажнить кожу после пляжа – в ней разрушены молекулы, удерживающие влагу и делающие кожу упругой.

Ультрафиолет активизирует герпесвирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах. Именно из-за активации солнцем вируса и одновременным ослаблением им же иммунной системы отпуск в горах или на море бывает испорчен «простудой» на губах. «Если у вас такое случалось, не забудьте о защите от солнца и антигерпесвирусных препаратах», - напомнила Супрун.

Покраснение и зуд после пребывания на солнце - это еще одна реакция со стороны иммунной системы. Тучные клетки выделили гистамин, который печет и расширяет сосуды на коже. В этом случае может помочь антигистаминные препараты.

Как нужно заботиться о коже:

➡Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 – 98%.

Последние исследования показали, что компоненты солнцезащитных кремов в течение суток проникают в кровь. Сейчас дерматологи и онкологи уверяют, что вред от ультрафиолета превышает ущерб от компонентов крема, и не надо отказываться от защиты.

➡Проверяйте срок годности солнцезащитного крема. В течение всего года выбирайте крем с защитой от ультрафиолета.

➡Помните о правиле чайной ложки – крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят мало средства, но он нужен и рукам, и пальцам рук и ног, и ушам, и икрам. Два часа на пляже требуют 35 мл крема.

➡Выбирайте средство, которое не содержит парабенов – они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образование комедонов и акне.

➡Лучшим компонентом, защищающим от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы, как правило, густые и жирные, и напоминают белила. Кремы, содержащие компоненты, поглощающие ультрафиолет, удобнее в пользовании, хотя и не так надежны.

➡Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые 2 часа. Но лучше не выходите на улицу во время с 10:00 до 16:00. Пребывание в тени на 30% уменьшает вероятность множественных ожогов у детей.

➡Не полагайтесь исключительно на солнцезащитный крем. Он уменьшает долю лучей, попадающих на кожу, но не полностью. Чем дольше вы под солнцем, то сильнее вред. Поэтому носите закрытую одежду, шляпы и очки.

Это может показаться парадоксальным, но именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, не пропускающая УФ, лучше спасут вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.

Мы не сразу замечаем, что сгорели, ведь солнечные ожоги развиваются медленно, особенно в пасмурный день. Если вы сгорели, надо немедленно пойти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс.

Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, если только они вам не противопоказаны.

После ожога следует употреблять много жидкости – перегрев мог вызвать обезвоживание. А также употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Именно их нутриенты помогут восстановиться после ожога.