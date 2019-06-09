На акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, задержано около ста человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаева, передает DW.

Повыдомляеться, что в двух городах на несогласованные митинги против заранее известных результатов голосования вышло несколько сотен человек. Участники акций скандировали «Бойкот!» и «Свобода!».

Связь в Алматы и Нур-Султане работает с перебоями, в столице Казахстана движение по проспектам Республики и Абая перекрыто.

В марте Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, заявил о своей отставке. При этом он остался на должности председателя Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». Исполняющим обязанности президента стал председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев.