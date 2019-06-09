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В воскресенье, 9 июня, в 4:00 по киевскому времени в Казахстане открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.

Всего в Казахстане и в других странах будут работать 9967 избирательных участков.

На пост президента претендуют семь человек: нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев от правящей партии Nur Otan, Садыбек Тугел от общественного объединения Ұлы дала қырандары, Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, Дания Еспаева от партии Ак жол, Толеутай Рахимбеков от партии Ауыл, Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии и Амиржан Косанов от национал-патриотического движения Ұлт тағдыры.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства.

При этом он остался председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан, членом Конституционного совета.
ForUm

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