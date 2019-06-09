Следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство по факту загрязнения водоема в селе Збаржевка Погребищенского района, которая является притоком реки Рось. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Так, сообщается, что загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля "Mercedes Sprinter" и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 июня в селе Збаржевка. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.

Автомобиль подняли на поверхность, как и канистры с химическими веществами.

Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители также установлено, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

По фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецкого района открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полицейскими проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.