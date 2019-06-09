также в разделеПроисшествия
В Бангладеш задержали шестерых украинцев 17
Возле Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку 39
Разведение сил на Донбассе сорвано 48
В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина 58
Подтопленными в Херсонской области остаются 60 участков 19
Появилось видео наезда на ребенка в Конотопе 52
Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый 20
В Харькове неизвестные избили журналиста 46
На шахте в Кривом Роге погиб рабочий 23
В Херсонской области остаются подтопленными десятки дворов 47
В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня 1320
На Донбассе погибли двое военных, 12 ранены 105
На Луганщине подорвались два тракториста 63
Из-за тройного ДТП на трассе «Киев-Чоп» осложнен проезд 51
Боевики обстреляли многоэтажку в Майорске 49
В Днипре разрисовали барельеф Кучмы 53
В Минобороны рассказали подробности артобстрела на Светлодарской дуге 277
В результате ночного артобстрела погибли бойцы «Азова» 637

Следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство по факту загрязнения водоема в селе Збаржевка Погребищенского района, которая является притоком реки Рось. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Так, сообщается, что загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля "Mercedes Sprinter" и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 июня в селе Збаржевка. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.

Автомобиль подняли на поверхность, как и канистры с химическими веществами.

Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители также установлено, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

По фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецкого района открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полицейскими проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги