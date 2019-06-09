Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил о выходе из партии пятого президента Петра Порошенко «Солидарность». Об этом сообщает пресс-служба Москаля.

Как сообщается, в пятницу, 7 июня, Москаль написал заявление о выходе из состава партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Также глава Закарпатской ОГА заявил о сложении полномочий председателя территориальной организации партии.

«Прошу прекратить мое членство в политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Также сообщаю, что складываю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», - говорится в заявлении.

Напомним, в апреле Геннадий Москаль заявил, что подал в отставку с поста главы Закарпатской области. Соответствующее заявление Москаль подал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.