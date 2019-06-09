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В Херсонской области, по состоянию на 7 часоу утром, подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 60 приусадебных участка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 7:00 9 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 60 приусадебных участков. Для откачки воды привлечены 25 чел. и 7 ед. техники, из них от ГСЧС 9 чел. в/с и 4 ед. техники. В течение суток откачано 4 тыс. 200 м3 воды (всего с начала работ 10 тыс. 500 м3)», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пока осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.
ForUm

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