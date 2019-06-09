также в разделеМир
Временно исполняющий обязанности президента Молдовы назначил дату досрочных выборов 9
Большинство акционеров Facebook выступили за отставку Цукерберга 8
Журналист Медузы Голунов более года получал угрозы 13
Обострение в Сирии: за двое суток погибли 170 человек 22
В Молдове избрали нового премьера, суд признал это неконституционным 48
С Эвереста спустили 11 тонн мусора 16
В Казахстане начались выборы президента 211
В Молдове избран спикер парламента 56
Президент Додон отказался распустить парламент Молдовы 44
В Пакистане произошел взрыв: есть погибшие военные 15
Поставки российских С-400 в Турцию начнутся через два месяца 28
Евросоюз ужесточает правила депортации беженцев 28
США объявили новые санкции против Ирана 29
В РФ задержали известного журналиста-расследователя 97
Число жертв крушения катера в Будапеште возросло до 19 человек 31
Литва признала депортацию крымских татар геноцидом 21
РФ обвинила в «русофобии» еще одну страну 78
Мэй перепутала дату высадки в Нормандии 33

Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому Союзу отступные в 44 млрд долларов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон, сообщает The Guardian.

«Я думаю, что наши друзья и партнеры должны понять, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий», – заявил политик.

Напомним, Джонсон занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй. Он ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями предложенного ей проекта соглашения по Brexit.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
3093 грн.
22
Теги