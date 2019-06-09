Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому Союзу отступные в 44 млрд долларов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон, сообщает The Guardian.

«Я думаю, что наши друзья и партнеры должны понять, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий», – заявил политик.

Напомним, Джонсон занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй. Он ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями предложенного ей проекта соглашения по Brexit.