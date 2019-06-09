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СМИ получили видео с камеры наблюдения магазина в Конотопе, который расположен рядом с пешеходным переходом, где накануне водитель служебного полицейского автомобиля сбил 10-летнего мальчика.

Видео обнародовало ТСН.

На нем виден момент аварии: мальчик выбежал на пешеходный переход, где на скорости его сбила машина. От сильного удара ребенок отлетел на несколько метров.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенкана пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.
ForUm

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