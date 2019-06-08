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Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко выступил с предложением возможного объединения его партии с «Движением новых сил» Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Анатолий Гриценко в Facebook.

Гриценко сообщил, что их партии были в тесном сотрудничестве на президентских выборах и он уверен, что из-за сжатых сроков в Движении новых сил могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе.

«Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах», - заявил лидер «Гражданской позиции».

Также он добавил, что таким образом они смогут максимально мобилизовать и объединить своих избирателей.

Напомним, партия Михаила Саакашвили Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
ForUm

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