также в разделеПроисшествия
На шахте в Кривом Роге погиб рабочий 16
В Херсонской области остаются подтопленными десятки дворов 15
В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня 769
На Донбассе погибли двое военных, 12 ранены 58
На Луганщине подорвались два тракториста 43
Из-за тройного ДТП на трассе «Киев-Чоп» осложнен проезд 38
Боевики обстреляли многоэтажку в Майорске 45
В Днипре разрисовали барельеф Кучмы 36
В Минобороны рассказали подробности артобстрела на Светлодарской дуге 262
В результате ночного артобстрела погибли бойцы «Азова» 628
Обострение на Донбассе: 2 военных погибли, 10 – ранены или травмированы 138
В Ужгороде мужчина пытался сжечь себя перед зданием прокуратуры 18
На Херсонщине легковушка влетела в остановку, погибли 2 человека 56
ООС: Боевики совершили 12 обстрелов, военный погиб, еще один ранен 23
Боевики обстреляли мечеть в Донецке 92
В Переяславе-Хмельницком в ходе пикета пострадали двое полицейских 22
В Одессе избили женщину, сделавшую замечание за антиукраинские высказывания 308
Подбили грузовик с продуктами: обнародованы подробности гибели военных под Авдеевкой 2025

В пятницу, 7 июня, во время конфликта на территории одного из торговых центров Харькова неизвестные избили журналиста местного телеканала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Как сообщается, во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово" неизвестные лица напали на оператора одного из местных телеканалов. Нападавшие нанесли телесные повреждения и завладели съемочным оборудованием.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

«Следователями открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой)», - заявили в полиции.

Кроме того, в результате конфликта на территории ТЦ «Барабашово» пострадали 9 человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Конфликт возник из-за спора между группой неизвестных лиц и предпринимателями.

«По факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины», - говорится в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2640 грн.
13
Теги