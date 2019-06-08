Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал переговорную позицию по пересмотру директивы о возвращении нелегальных мигрантов.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, передает Интерфакс-Украина.

«Повышение эффективности возвращений мигрантов — это фундаментальная часть комплексной миграционной политики. Это лучший способ сломать бизнес-модель контрабандистов и показать потенциальным мигрантам, что отдать свою жизнь в их руки — вовсе не билет в Европу», — отмечается в сообщении.

Новая законодательная база позволит ускорить процедуры возвращения мигрантов, предотвратит возможность побега и вторичных попыток проникнуть в Европу, а также увеличит долю возвращаемых мигрантов.

Европейский совет неоднократно заявлял о необходимости существенного повышения эффективности возвращения нелегальных мигрантов.

Напомним, что в 2015 году прослеживался пик миграционного кризиса в Европе: поток прибывающих нелегальных мигрантов тогда превысил миллион человек.