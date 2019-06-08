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В пятницу, 7 июня, незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды — с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Новоселовка вторая, Павлополь, Водяное, Новоалександровка вторая, Новогригорьевка, Марьинка, Гнутово, Николаевка, Авдеевка, Новолуганское, Станица-Луганская, Крымское, Майское, Зайцево.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь получили боевые травмы.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил один раз в районе села Широкино.

Напомним, вчера во время обострения на Донбассе погибли 2 военных, 10 – ранены или травмированы.
ForUm

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