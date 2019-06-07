На трассе «Киев-Чоп» столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.
ДТП произошло около 17:00 в селе Бабин Гощанского района.
В результате ДТП предварительно травмирован водитель «КамАЗа», его доставили в больницу.
В маршрутном такси находилось 15 пассажиров, никто из которых не пострадал.
В результате столкновения поврежденные транспортные средства перекрыли трассу, поэтому движение на этом участке дороги затруднено.
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