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На трассе «Киев-Чоп» столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.

ДТП произошло около 17:00 в селе Бабин Гощанского района.

В результате ДТП предварительно травмирован водитель «КамАЗа», его доставили в больницу.

В маршрутном такси находилось 15 пассажиров, никто из которых не пострадал.

В результате столкновения поврежденные транспортные средства перекрыли трассу, поэтому движение на этом участке дороги затруднено.
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