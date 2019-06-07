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Боевики обстреляли многоэтажный дом в Майорске Бахмутского района Донецкой области, сообщает украинская сторона СЦКК.

Так, 6 июня, наблюдательная группа «Светлодарск» украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта.

«6 июня в 05:00 вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Зафиксировано в двух соседних квартирах повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм», - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

 
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