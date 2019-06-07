Подольский районный суд Киева 28 мая по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» (Россия).

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры», которая представляет интересы госпредприятия «Антонов».

В частности, суд арестовал самолеты:Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащих Авиакомпании «Волга-Днепр» (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Это было сделано в рамках уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия).

Таким образом суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию.

Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных самолетов.

«По мнению ГП «Антонов», следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления», - отмечается в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы Украины по заявлению ГП «Антонов», как владельца Сертификата типа самолета, расследуют факт сертификации Росавиации компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи Дополнительного Сертификата типа на смену типовой конструкции «Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы «.

В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых Авиакомпания «Волга-Днепр», в обход ГП «Антонов» была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

ГП «Антонов» - украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолетов серии «Ан». Входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».

ГП «Антонов» может в 2019 году закончить подготовку к сборке первого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» без комплектующих российского производства.