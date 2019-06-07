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В ближайшие выходные (8-9 июня) на больше части территории пройдут сильные дожди с грозами. Максимальная температура днем +30 градусов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные в Укргидрометцентра.

В субботу, 8 июня, дожди с грозами ожидаются везде, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской областей - там будет сухо. На западе Украины температура воздуха днем 22-30 градусов выше нуля. В восточных областях днем столбики термометров покажут 28-30 градусов тепла.

В центральном регионе преимущественно пройдут дожди с грозами. В регионе днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. На юге страны пройдут грозовые дожди, температура воздуха днем 27-30 градусов с отметкой "плюс". В северных областях также ожидаются дожди с грозами, дневная температура воздуха 27-30 градусов тепла.

В Киеве в этот день пройдут дожди с грозами, днем воздух прогреется до +29.

В воскресенье, 9 июня, большую часть территории Украины накроют грозовые дожди, сухо будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

На западе ожидаются сильные дожди с грозами, днем воздух прогреется до +25 градусов. На востоке температура днем +28...+30 градусов. В центральных областях днем столбики термометров покажут 25-30 градусов тепла.

В северных областях ожидаются дожди с грозами, температура днем 25-30 градусов выше нуля. На юге также пройдут дожди с грозами. Температура днем до +30. 

В Киеве дожди с грозами, температура воздуха днем от +27 до +29.
ForUm

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