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В Днипре неизвестные испортили барельеф второго президента Украины и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы, раскрасив лицо и сделав подпись «вор», сообщает ТСН.

«Красную краску на потолке экс-президента утром увидели прохожие, они вызвали милицию. Те сейчас пытаются выяснить, кто разрисовал барельеф», - говорится в репортаже телеканала.

Барельеф на площади в центре Днипра установили еще семь лет назад. Тогда там смонтировали восемь стел, посвященных выдающимся деятелям региона. Во время декоммунизации несколько стел уже подвергались нападениям активистов, после чего их убрали. Однако барельеф Кучмы раньше не трогали.

 
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