Охотнее всех дают советы другим те, кто сами по уши в грехах.

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Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в день праздника Вознесения Господня, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель УПЦ отметил, что «Церковь есть Тело Христово, а все мы являемся частицами этого Тела, и каждая частица имеет свои функции и обязанности, возложенные на него Богом», которые старательно должна выполнять.

«В мире теперь все извращается, большинство занимаются не своим делом, а чужим, много желающих разбирать чужие проблемы и давать советы, как исправляться другому, а сам по уши в грехах и не думает, что ему надо исправляться. Господь учит нас, что мы являемся членами Тела Христова, и каждый должен выполнять те функции, те задачи, которые Бог возложил на нас», — подчеркнул Архипастырь.

«Если человек является Президентом, то должен заниматься делом Президентским, если является рабочим, то должен выполнять ту работу, которая на него возложена, если он ученый, то должен заниматься наукой, если он доктор, то пусть лечит, — отметил Его Блаженство. — Но не нужно путать свои функции и обязанности с чужими. Если путать, то это все равно, как если в организме человека печень будет работать вместо печени — это доведет до гроба».