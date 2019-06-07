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На следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский направит в Верховную раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире «Право на власть» на 1+1 заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Стефанчук анонсировал, что на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.

«Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко «, - заявил представитель президента в парламенте.

По его словам, кроме представление на увольнение генпрокурора будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.

«Это три представления, в которых нам отказали», - добавил он.

Напомним, 30 мая в Администрации Президента Украины заявили о подготовке материалов об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.
ForUm

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