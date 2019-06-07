Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально, - сказал он. - Но и пойти на такие ультиматумы, что «вам все равно некуда деться, вы часть [газа] будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем».

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между Газпромом и Нафтогазом должны быть приемлемыми для Москвы. «Вопрос в том, на каких условиях будет осуществляться этот транзит с точки зрения долгосрочности контракта, распределения мощностей, цены за транзит, правил. В этом большая загвоздка», - отметил он.

Дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по условиям нового контракта интенсифицируются. «Сейчас, когда оформится правительственная команда на Украине, через какое-то время мы, видимо, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров», - добавил Панкин.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Нафтогаз подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.