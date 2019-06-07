также в разделеПолитика
На следующей неделе Зеленский направит в ВР представление на увольнение Луценко 11
Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить его партию 28
Апаршин возглавит оборонный департамент АП 35
Зеленский об обострении на Донбассе: РФ потеряла контроль над наемниками 225
СМИ: Саакашвили отказался возглавить партию Кличко 26
У Зеленского не будут обнародовать дорожную карту по минским переговорам 26
«Не могу»: Зеленский ответил на петицию за его отставку 68
Лавров: Власть в Киеве говорит, что будет душить россиян 124
Кучма: Никакой блокады ОРДЛО не существует 209
«Это не троллинг»: Порошенко прокомментировал плагиат в речи Зеленского 63
Порошенко ждет от Зеленского конкретики по Донбассу 27
Рада ввела уголовную ответственность за осквернение могил защитников Украины 25
Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку 314
Принято обновленное «энергетическое» приложение к Соглашению об ассоциации 25
Нардепы отказались увольнять Грицака 70
Рада провалила отставку Полторака 50
Рада не смогла уволить Климкина 46
Новый раскол в «ОппоБлоке»: главы региональных организаций заявляют, что на съезд партии едут самозванцы 98

Тема снятия торговых ограничений с ОРДЛО поднималась во время встречи Трехсторонней контактной группы по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

«Во время встречи Трехсторонней контактной группы говорилось, что такая проблема существует и она требует решения. Но - подчеркиваем - исключительно в формате двустороннего движения: соответствующие ограничения были введены, по решению СНБО в марте 2017 в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализации украинских государственных и частных предприятий, в том числе - и с иностранным капиталом, а также частной собственности наших сограждан, которые находились на территории ОРДЛО, а также прекращения уплаты налогов с тех территорий в Украине», – написала она.

По словам Мендель, соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинском правовом поле.

«Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, в связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возврата в украинское правовое поле, в соответствии с Минскими договоренностями», – отметила она.

«Краеугольным камнем для украинской делегации есть национальные интересы нашего государства, его территориальная целостность и суверенитет. Принципиальная позиция - все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством. Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже происходили – первая после Иловайска, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, стремится получить в Минске победу для Украины», – подытожила Мендель.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно. 

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2640 грн.
68
Теги