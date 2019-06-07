Тема снятия торговых ограничений с ОРДЛО поднималась во время встречи Трехсторонней контактной группы по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

«Во время встречи Трехсторонней контактной группы говорилось, что такая проблема существует и она требует решения. Но - подчеркиваем - исключительно в формате двустороннего движения: соответствующие ограничения были введены, по решению СНБО в марте 2017 в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализации украинских государственных и частных предприятий, в том числе - и с иностранным капиталом, а также частной собственности наших сограждан, которые находились на территории ОРДЛО, а также прекращения уплаты налогов с тех территорий в Украине», – написала она.

По словам Мендель, соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинском правовом поле.

«Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, в связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возврата в украинское правовое поле, в соответствии с Минскими договоренностями», – отметила она.

«Краеугольным камнем для украинской делегации есть национальные интересы нашего государства, его территориальная целостность и суверенитет. Принципиальная позиция - все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством. Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже происходили – первая после Иловайска, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, стремится получить в Минске победу для Украины», – подытожила Мендель.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.