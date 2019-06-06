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Несколько десятков молодых людей жгли шины и «дымовухи» под домами пятого президента Петра Порошенко и экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в Козине под Киевом.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович, сообщает «Украинская правда».

«Жгли шины и файеры возле дома экс-президента сегодня в Козине. Сейчас у дома Гладковского собираются», - сказал Жукович. 

Он добавил, что акция началась где-то в обед, сейчас ее участники отправились к дому Гладковского.

«Задержанных никаких нет. Уголовных производств пока нет, потому что обращений от граждан о повреждении имущества или о совершении каких-то серьезных хулиганских действий пока не поступало. Если и будут, то о мелких хулиганских действиях, но это административные нарушения», - сказал Жукович.

В соцсетях сообщают, что таким образом участники акции требовали ареста экс-президента и Гладковского из-за причастности к хищениям в Укроборонпроме.
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