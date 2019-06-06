В Ужгороде мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием областной прокуратуры.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области, осмотр места происшествия проведен следователями полиции, прибывшими по вызову.

Мужчина с ожогами госпитализирован в областную больницу. Акт самосожжения совершил житель Закарпатской области сегодня, 6 июня, перед зданием областной прокуратуры на Православной набережной в Ужгороде.

По предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги. Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.



