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В Ужгороде мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием областной прокуратуры.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области, осмотр места происшествия проведен следователями полиции, прибывшими по вызову.

Мужчина с ожогами госпитализирован в областную больницу. Акт самосожжения совершил житель Закарпатской области сегодня, 6 июня, перед зданием областной прокуратуры на Православной набережной в Ужгороде.

По предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги. Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.

 
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