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Государственное бюро расследований вызвало на допрос пресс-секретаря бывшего Президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

По его словам, до последнего времени дело расследовалось Территориальным управлением ГБР в Киеве, и Цеголко вызывался на допрос в ТУ, однако на данный момент дело уже передано в центральный аппарат ГБР.

«Его вызвали на допрос уже в центральный аппарат», - сообщил собеседник.

Он не уточнил, когда состоится допрос, однако это может произойти уже 7 июня.

Как заявил бывший заместитель главы Администрации Андрей Портнов в своем telegram-канале, Цеголко допросят «из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты» в Администрации Президента.

«Функционер Порошенко Цеголко заявил сегодня, что Зеленский списал у Порошенко часть его доклада.  Думаю, это нужно разбавить несколькими дополнительными тезисами. Во-первых, это выступление сначала списал сам Порошенко и тоже у чиновников МИДа. Не сам же он его писал тихими зимними вечерами», - написал Портнов.

Также Портнов отметил, что на завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО.

«Их пора массово задерживать и рассаживать по тюрьмам, а то у них стало много свободного времени сравнивать тексты выступлений», - заявил он.
ForUm

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