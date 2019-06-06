Сегодня Шевченковский суд Киева рассмотрит дело в отношении лиц, которые обвиняются в ряде особо тяжких преступлений и являются чрезвычайно опасными для граждан и общества в целом.

В 12:30 6 июня 2019 в Шевченковском районном суде Киева состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Романа Онищенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.

А также других бойцов роты «Торнадо» Д. Ляшука, Б. Гульчука, М. Куста, М. Глебова, И. Холода, А. Пламадялы, Н. Цукура, П. Быстрицкого.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты «Торнадо» обвиняют в создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия.

Также им инкриминируют превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, угрозой применения насилия, применением оружия и специальных средств; незаконное завладение транспортным средством с угрозой применения насилия; незаконное лишение свободы и похищение человека; пытки; доведение лица до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения; самовольное присвоение властных полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний с использованием форменной одежды сотрудника правоохранительного органа; незаконное проникновение в жилище и незаконное проведение в нем осмотра, совершенное служебным лицом с угрозой применения насилия; вымогательство, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения и угрозой убийства; вымогательство официальных документов, совершенное из корыстных побуждений, что повлекло нарушение работы учреждения; незаконное завладение паспортом гражданина Украины.