В Институте рака в Киеве сорвалось около 30% операций из-за звонка о минировании, которое оказалось ложным. Об этом рассказал главный врач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко, сообщает Укринформ.

«Мы утром получили анонимную информацию о минировании в связи с обстрелом «украинскими нацистами» Донецка. Насколько я знаю, такую ​​же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских учреждений Киева. Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжело больные остались с медперсоналом в больнице», - сказал Безносенко.

По его словам, из-за псевдоминирования в первую очередь пострадали онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение, ведь сеансы химиотерапии и лучевой терапии были отменены.

Более того, 25-30% запланированных на 5 июня операций не были проведены.

По словам главврача, на следующий день врачи Института рака решили работать до ночи без дополнительной оплаты, чтобы все операции были выполнены.