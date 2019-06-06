также в разделеПолитика
Порошенко о предложении снять блокаду с ОРДЛО: Украина становится на колени? 21
Прогресс по обмену пленными и «режим тишины»: Кучма доволен заседанием ТКГ 114
Зеленский призвал Европу усилить антироссийские санкции 25
Супрун считает слова Зеленского о ней оскорблением 63
Россия до середины июня определится по поводу возвращения в ПАСЕ 26
Зеленский встретился с Могерини 17
Арьев: Ситуация в ПАСЕ близка к критической 68
Эксперт: В схватке Зеленский-Порошенко на выборах в Раду победит Медведчук 89
Аваков не собирается подавать в отставку 41
Кабмин просит Президента уволить ряд глав ОГА 132
Кучма: Перенос заседаний ТКГ из Минска – это абсолютный абсурд 911
Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня есть другой врач 77
Хомчак не будет участвовать в заседании ТКГ 28
Зеленский обратился к РФ из-за обострения на Донбассе 253
Кличко предложил Саакашвили возглавить партию «Удар» 68
Зеленский: Курс на вступление в ЕС и НАТО остается неизменным 24
Начальник Генштаба примет участие в заседании ТКГ 29
Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ 289

Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

«При этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно сотрудниками АП. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины», - заявили в пресс-службе.

В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

В АП заявили, что расценивают произошедшее как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Порошенко.

Напомним, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что часть речи Владимира Зеленского полностью совпала с выступлением пятого президента. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5400 грн.
4
Теги