Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

«При этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно сотрудниками АП. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины», - заявили в пресс-службе.

В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

В АП заявили, что расценивают произошедшее как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Порошенко.

Напомним, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что часть речи Владимира Зеленского полностью совпала с выступлением пятого президента.