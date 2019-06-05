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Продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от «бессмысленных» судебных споров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, - сказал Медведев. - Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы».

«И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», - заявил российский премьер. Кроме того, продолжил он, должно быть определено, «каким образом будет управляться газотранспортная система Украины», а также решен целый ряд других вопросов.

По словам Медведева, транзит российского газа через Украину сохранится, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

«Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», - сказал Медведев. В этом случае, заключил он, «такого рода транзит сохранится».

Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что Газпром может отказаться от использования газотранспортной системы Украины в 2020 году, даже если «Северный поток-2» не будет построен.

 
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