Газпром может отказаться от использования газотранспортной системы Украины в 2020 году, даже если «Северный поток-2» не будет построен. Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил 16 мая в Киеве в ходе международной инвестиционной конференции, сообщает «Новое Время».

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о нежелании продолжать транзит природного газа через территорию Украины.

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен «Северный поток-2», при этом выполняя исключительно минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов Газпрома. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов. Дефицит в поставках газа в такой ситуации - примерно 5 млрд кубических метров», - отметил он.

Коболев заявил, что Газпром сейчас поставляет газ в Европу рекордными темпами и создает там дополнительные запасы.

«Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти запасы и создаются. По моей оценке, которую разделяют также наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полное прерывание транзита, как это было уже в январе 2009 года, достаточно большая. И говоря о том, как это может повлиять на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вылиться в настоящий кризис, в том числе политический», - сказал глава Нафтогаза.

Действующий транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Нафтогаз подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.