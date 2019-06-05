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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке разместила в Twitter публикацию с неправильной датой высадки войск союзников в Нормандии. Ошибку заметил  The Independent.

Сообщается, что Мэй сделала публикацию, в которой назвала 5 июня днем высадки в Нормандии.

«Сегодня исполняется 75 лет со «дня Д». Это стало началом конца Второй мировой войны», - написала премьер-министр. Однако в скором времени публикация была удалена, а представитель Мэй назвал инцидент «человеческой ошибкой».

Напомним, высадка союзных войск в Нормандии (Франция) началась 6 июня 1944 года. Она открыла второй фронт против нацистских войск в Европе.

5 июня южная Англия торжественно отмечает 75-ю годовщину высадки войск в Нормандии, ее  также называют D-Day.
ForUm

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