Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке разместила в Twitter публикацию с неправильной датой высадки войск союзников в Нормандии. Ошибку заметил The Independent.

Сообщается, что Мэй сделала публикацию, в которой назвала 5 июня днем высадки в Нормандии.

«Сегодня исполняется 75 лет со «дня Д». Это стало началом конца Второй мировой войны», - написала премьер-министр. Однако в скором времени публикация была удалена, а представитель Мэй назвал инцидент «человеческой ошибкой».

Напомним, высадка союзных войск в Нормандии (Франция) началась 6 июня 1944 года. Она открыла второй фронт против нацистских войск в Европе.

5 июня южная Англия торжественно отмечает 75-ю годовщину высадки войск в Нормандии, ее также называют D-Day.