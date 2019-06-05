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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что перед тем как оскорблять ее, Президент Владимир Зеленский должен с ней поговорить и оценить работу. Об этом Супрун заявила сегодня на брифинге в кулуарах правительства, сообщает LIGA.net.

Супрун отметила, что лично с Зеленским еще не встречалась и не знакомилась.

«У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет Президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано», - сказала она.

«Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, посмотреть на нашу работу, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете», - сказала она.

По ее словам, когда произойдет смена власти и нужно будет передавать дела в министерстве, «мы должны спокойно передавать наши наработки, нашу политику дальше... и мы так и будем себя вести, а не шутить по телевидению, не смеяться друг над другом или с оскорблениями выступать, потому что это не очень показывает зрелость нашей страны».

Напомним, 4 июня Зеленский заявил, что доволен тем, что его семья лечится не у Супрун. «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня и у моей семьи есть другой врач», - сказал Глава государства.
ForUm

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