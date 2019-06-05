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Ситуация в ПАСЕ близка к критической, заявил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственными безотносительно к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу», - написал он в Facebook.

Арьев сообщил, что написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору.

«В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг. В ближайшее время я и активная часть украинской делегации, вместе с нашими союзниками из других стран, будем делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий. Хотя противостоять этому становится все сложнее», - резюмировал он.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи. 
ForUm

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