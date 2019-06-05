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Половина опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 29 мая - 3 июня 2019 года, передает Украинская правда.

Согласно данным исследования, 23% опрошенных «полностью удовлетворены», а 27% - «скорее удовлетворены». При этом 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

Деятельностью бывшего президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не удовлетворены.

Деятельностью главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

Отмечено, что социологи опросили методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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