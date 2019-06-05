Успех сериала «Чернобыль» о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%, сообщает LIGA.net Reuters.

По словам директора турагентства SoloEast, в мае количество туристов увеличилось на 30% по сравнению с маем прошлого года, а заказы на июнь-август - на 40%.

Руководитель агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко сообщил Reuters, что ожидает аналогичного увеличения заказов на 30-40%. Его компания предлагает специальную экскурсию по местам, изображенным в сериале, включая бункер, где местные чиновники принимали решение об изоляции города, четвертый реактор, который сейчас покрыт огромным куполом, и прогулку по Припяти.

«Люди задают все больше вопросов о событиях, о сериале», - сказала агентству экскурсовод Виктория Божко.

По ее словам, за визит в зону отчуждения человек получает около двух микрозивертов радиации, что соответствует количеству, полученному в течение 24 часов, проведенных дома.