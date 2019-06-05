Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о возможности появления частных поездов на маршруте «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт «Борисполь» как одном из вариантов расширения провозных мощностей.

«Вариантов приобретения подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и собственные средства Укрзализныци», — рассказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Глава правления Укрзализныци считает, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров в количестве пяти единиц, которые смогли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в «Борисполь» и в обратном направлении.

«Один поезд такой комплектации потянет на 9 млн евро. К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована», — заявил Кравцов.

Ранее в Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) заявили, что разработали концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких неэлектрифицированных участках железной дороги как Киев — аэропорт «Борисполь».

По данным Укрзализныци, популярность экспрессов в аэропорт «Борисполь» с момента запуска маршрута 30 ноября 2018 года увеличилась в три раза. Если изначально поезда перевозили на маршруте 1 тысячу пассажиров в день, то теперь перевозят три тысячи.

Для работы на линии задействованы шесть дизельных рельсовых автобусов PESA 620M, которые за раз могут перевозить до 100 пассажиров. Подвижной состав работает на дизельном топливе, поскольку ответвление от основной железнодорожной магистрали в аэропорт Борисполь не электрифицировано. С 10 мая в пиковые часы Укрзализныця начала пускать в аэропорт сцепки из двух рельсовых автобусов.

Напомним, сообщение между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь» Укрзализныця открыла 30 ноября 2018. Экспресс функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов.