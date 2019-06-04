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Украину сегодня накроют грозы и шквалы 39

Завтра, 5 июня, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

Он подчеркнула, что завтра Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: завтра днем ​​ожидается + 24 + 29 градусов, на востоке и юге + 28 + 33 градуса.

При этом в большинстве областей Украины завтра снова дожди или и ливни, грозы, во время гроз шквалы и град.

«Северо-восточная часть Украины, Сумская, Харьковская область, побудут без существенных осадков. Нюанс. В среду в восточных областях предполагается порывистый, до сильного, ветер», – сообщила синоптик.

По словам Диденко, в Киеве завтра местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью + 17 + 19 градусов, завтра днем ​​будет ниже 30-ти, предполагается в столице + 25 + 27 градусов.
ForUm

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