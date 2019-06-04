В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничат движение большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

«С 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.», - сообщает Коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Такие ограничения, согласно распоряжению КГГА от 07.07.2012 № 1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха», вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 ° С.

Управление патрульной полиции в Киеве оперативно контролирует соблюдение водителями большегрузных транспортных средств указанного ограничения движения.

КК «Киевавтодор» просит всех перевозчиков учитывать указанную информацию.